Haalands Torwirbel verwirrt Favre

Borussia Dortmund dreht in beeindruckender Weise das Spiel bei Hertha BSC. Erling Haaland ist nicht zu stoppen. Nach seinem ersten Viererpack macht er Platz für den nächsten BVB-Jungstar. Youssoufa Moukokos Name steht nun in den Bundesliga-Geschichtsbüchern.