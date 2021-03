Leipzigs Marcel Halstenberg hat eine Kniereizung und kann derzeit nur individuell trainieren. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Jan Woitas / dpa)

Halstenberg soll frühestens am kommenden Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Dieser Zeitplan gilt auch für den ohnehin gelbgesperrten Kapitän Marcel Sabitzer, der im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg mit Wadenproblemen vorzeitig vom Platz musste.

In Willi Orban, der einen Mittelhandbruch erlitt, fällt ein weiterer Defensiv-Akteur aus. „Wenn die Schwellung nach der Operation abgeklungen ist, kann er am Montag mit einer Manschette trainieren und wäre eine Option für das Liverpool-Spiel“, sagte Nagelsmann vor der Abreise zum Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Freiburg.

Der zuletzt wegen einer Muskelverletzung pausierende Angeliño wird im Abschlusstraining noch einmal getestet. Dann will Nagelsmann am Spieltag über einen Einsatz entscheiden. „Er hat keine Schmerzen mehr, doch es besteht immer noch ein kleines Restrisiko“, betonte der 33 Jahre alte Trainer.

Trotz der zuletzt drei verlorenen Gastspiele von RB in Freiburg spüre er „keinen Mega-Fluch“. Er wolle sein Team bestmöglich auf den Gegner einstellen. „Freiburg hat die beste Verwertung von Großchancen nach dem FC Bayern, der Trainer ist ausgefuchst und die Mannschaft hat eine sehr gefestigte Struktur, sie spielen mit sehr fließenden Übergängen“, lobte Nagelsmann. Im Gegenzug hatte SC-Coach Christian Streich die Sachsen in höchsten Tönen gelobt: „Wir wissen, was auf uns zukommt an Körperlichkeit, Tempo und nicht zuletzt an enormer fußballerischer Qualität.“

© dpa-infocom, dpa:210305-99-701464/2 (dpa)