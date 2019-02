Top-Stürmer Robert Lewandowski wird vom früheren Nationalspieler Dietmar Hamann kritisiert. Foto Matthias Balk Foto: Matthias Balk (Matthias Balk / dpa)

„Also ich bleibe da bei meinem Standpunkt, dass er nicht derselbe Spieler war in den letzten zwölf, achtzehn Monaten wie vorher“, sagte der Ex-Bayern-Profi und Sky-Experte der Deutschen Presse-Agentur. Zwar habe er selbst über Lewandowski immer gesagt: „Für mich ist er die beste Neun der Welt“. Seit geraumer Zeit sehe er das - trotz Torerfolgen - aber nicht mehr so wie früher.

Hamann empfiehlt seinem Ex-Verein, angesichts „einiger Baustellen“ auch jene im Sturm nicht zu unterschätzen: „Lewandowski ist jetzt 30. Wie lange er seine Tore noch macht, weiß ich nicht.“ Es könne ein Problem für die Bayern sein, überhaupt einen Top-Stürmer zu finden. „Es gibt im Moment einen eklatanten Mangel an Topstürmern in Europa oder auf der Welt“, sagte der 45-Jährige.

Mit Blick auf das kommende Champions League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool mit Hinspiel am 19. Februar (21 Uhr/Sky) rechnet Hamann, der in seiner Karriere für beide Vereine gespielt hat, den Bayern gute Chancen aus: „Ich glaube, dass die Bayern da ganz gute Möglichkeiten haben, in Liverpool zu bestehen.“ An der Offensive der Engländer übte der 45-Jährige Kritik: „Die stottert ein bisschen im Moment.“ (dpa)