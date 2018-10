Christian Titz (Christian Charisius/dpa)

Der Hamburger SV hat sich überraschend von Cheftrainer Christian Titz getrennt. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, übernimmt von sofort an der ehemalige Stuttgarter Coach Hannes Wolf den Bundesliga-Absteiger. Sportvorstand Ralf Becker und Vorstandschef Bernd Hoffmann hatten am Morgen dem 47-jährigen Titz dessen Beurlaubung mitgeteilt.

"Es gehört zu unserer Verantwortung, die sportliche Situation sachlich zu analysieren. Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir leider nicht die angestrebte Entwicklung genommen haben und ein erhöhtes Risiko sehen, dass wir unser Saisonziel verfehlen werden", sagte Becker.

Titz war im März vom Nachwuchstrainer zum Chefcoach befördert worden. Trotz eines starken Schlussspurts hatte er den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga nicht verhindern können. Mit einer stark veränderten Mannschaft strebt der HSV den sofortigen Wiederaufstieg an. Doch vor allem in den Heimspielen enttäuschten die Norddeutschen zuletzt und rutschten auf den fünften Tabellenplatz ab. Titz geriet in den vergangenen Wochen mehr und mehr in die Kritik.

Sein Nachfolger Wolf war am 28. Januar beim VfB Stuttgart beurlaubt worden. Der 37-Jährige hatte die Schwaben in der Saison zuvor noch in die Bundesliga zurückgeführt. (dpa)