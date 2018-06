Fehlt Hannover 96 auch beim Gastspiel in Köln: U21-Nationalspieler Waldemar Anton. Foto: Peter Steffen (dpa)

„Seine Entzündungswerte sind leider immer noch erhöht“, erklärte 96-Trainer André Breitenreiter. Dagegen ist eine Rückkehr von Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler wahrscheinlich. Der Schweizer fehlte zuletzt aufgrund von Rückenproblemen. „Er hat gute Fortschritte gemacht“, sagte der 96-Coach.

Während die Kölner als Tabellenletzter weiterhin tief im Abstiegskampf stecken, steht Aufsteiger Hannover im gesicherten Mittelfeld. Trotzdem sieht Breitenreiter sein Team nicht in der Favoritenrolle. „Wir sind da Außenseiter wie in jedem Spiel. Ich weiß, dass mag auch keiner mehr hören“, sagte er. „Für die Kölner geht es um sehr viel am Wochenende. Die müssen gewinnen. Entsprechend ist das mindestens ein Spiel auf Augenhöhe.“ (dpa)