Timo Hübers in Aktion für Hannover 96. Foto: Swen Pförtner (dpa)

Hübers hatte in der vergangenen Saison am 30. Spieltag beim 1:1 in Stuttgart sein Bundesliga-Debüt gegeben und war danach in allen Partien bis zum Saisonende eingesetzt worden. Der Ausfall von Hübers verschärft die Personalsituation in der Defensive. Breitenreiter hatte bereits zuvor die Verpflichtung eines weiteren Spielers für die Innenverteidigung gefordert. Nun dürfte der Trainer erst Recht auf Verstärkungen pochen. (dpa)