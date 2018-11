Bei der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund gab es viel Applaus. Foto: Bernd Thissen (Bernd Thissen / dpa)

Nur einen Tag nach dem hart erkämpften 2:1 (0:0) des Tabellenführers beim FSV Mainz wurde die Mannschaft um Kapitän Marco Reus in der Westfalenhalle 3 von den 1119 anwesenden Mitgliedern mit stürmischem Applaus begrüßt. „Ich sehe nur glückliche Gesichter“, kommentierte BVB-Präsident Reinhard Rauball, „das Team hat sich wieder in die Herzen aller Borussen gespielt.“

Bei aller Euphorie über die jüngsten Erfolge richtete BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen Appell an das in dieser Saison noch ungeschlagene Team: „Jeder einzelne muss dafür sorgen, dass wir auf scharf geschaltet bleiben, dass wir nicht in schleichende Nachlässigkeit geraten. Gelingt uns das, glaube ich, dass wir für die nächsten Jahre ein tolles Gerüst haben.“ (dpa)