Harte Zeiten für Wagner: Serdar verletzt, daheim ohne Fans?

Der FC Schalke 04 hat die neue Saison so begonnen, wie die alte endete: Erfolglos, ernüchternd, überfordert. Trainer Wagner muss sein Team schnellstens in die Spur bringen - aber die zweithöchste Bundesliganiederlage lässt sich nicht so einfach abschütteln.