„Das Lazarett hat sich gelichtet“, sagte er. Sowohl die länger verletzten Ante Rebic und Carlos Salcedo sind fit für den Kader als auch Kevin-Prince Boateng, der zuletzt zweimal pausieren musste.

Zum Aufgebot gegen den HSV, der mit einer Niederlage in Frankfurt seinen Abstieg besiegeln könnte, wird auch Torjäger Alex Meier gehören, der wegen einer Verletzung in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten konnte. „Es ist die Wertschätzung meiner Person ihm gegenüber. Damit hat er die Möglichkeit, sich zu verabschieden“, sagte Kovac, der zur kommenden Saison zum FC Bayern München wechselt. Der 35-jährige Meier spielt sein 14 Jahren bei der Eintracht und wird die Hessen aller Voraussicht nach am Ende der Spielzeit verlassen.

Der Tabellensiebte aus Frankfurt (46 Punkte) kämpft um den Einzug in die Europa League und liegt einen Zähler hinter RB Leipzig und einen vor dem VfB Stuttgart. „Wir wollen gewinnen und die Punkte, um unsere Ziele zu erreichen“, meinte Kovac. (dpa)