FC Augsburg

Herrlich begrüßt Rückhalt - Kritik beeinträchtigt Autorität

Trainer Heiko Herrlich hat die Unterstützung von Manager Stefan Reuter in der Krise beim FC Augsburg gelobt. „Das tut natürlich gut“, sagte Herrlich vor dem Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga am 12. Februar (20.30 Uhr/DAZN) bei Spitzenmannschaft RB Leipzig.