Der belgische Abwehrspieler Dedryck Boyata soll angeblich zu Hertha BSC wechseln. Foto: Marius Becker/dpa (Marius Becker / dpa)

Der 28 Jahre alte Innenverteidiger von Celtic Glasgow werde der erste Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison, berichtete die „Bild“-Zeitung auf ihrer Internetseite.

Der Vertrag Boyatas beim schottischen Serienmeister läuft im Sommer aus. Aktuell ist der Defensivspieler verletzt. Er hatte bereits erklärt, Celtic nach vier Jahren verlassen zu wollen. Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland absolvierte Boyata alle drei Vorrundenspiele des späteren WM-Dritten von Beginn an, kam in der K.o.-Runde aber nicht mehr zum Zug.

Defensivallrounder Fabian Lustenberger wird Hertha nach dieser Saison verlassen und in seine Schweizer Heimat zum BSC Young Boys aus Bern wechseln. (dpa)