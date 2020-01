Steht kurz vor einem Wechsel zu Hertha BSC: Lucas Tousart (l). Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa (Dmitri Lovetsky / dpa)

Tousart werde in der Rückrunde an seinen bisherigen Club aus der französischen Ligue 1 ausgeliehen, bestätigten die Berliner. „Diese Verpflichtung ist ein Vorgriff auf den Sommer und ein Investment in die Zukunft von Hertha BSC“, sagte Geschäftsführer Michael Preetz. „Mit Lucas bekommen wir von einem Champions League Club einen noch jungen und dennoch bereits international erfahrenen Spieler, der uns mit seinen bereits gezeigten Qualitäten in der kommenden Saison im zentralen Mittelfeld verstärken wird.“

Die Ablösesumme soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge rund 24 Millionen Euro betragen. Damit löst Tousart den Belgier Dodi Lukebakio als Rekordtransfer des Clubs ab, der Offensivspieler war im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro vom FC Watford zum Hauptstadtclub gekommen.

Damit bleibt es vorerst bei nur einem Neuzugang, den Klinsmann bereits in der Rückrunde einsetzen kann. Der defensive Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar kam vom Zweitligisten VfB Stuttgart.

Hertha will sich allerdings voraussichtlich noch in der Offensive verstärken. Als möglicher Kandidat gilt Matheus Cunha von Ligakonkurrent RB Leipzig. Der Stürmer ist derzeit noch mit der U23 Brasiliens in der Olympia-Qualifikation aktiv. (dpa)