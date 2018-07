Bittet seine Spieler wieder zum Training: Hertha-Coach Pal Dardai. Foto: Annegret Hilse (dpa)

Mitten in der Saison-Vorbereitung hatte Hertha-Trainer Pal Dardai seinen Spielern eine Woche Urlaub gestattet, ihnen aber individuelle Trainingspläne mitgegeben. „Die Jungs haben gut gearbeitet“, sagte der Ungar nach der Einheit am Montag zufrieden. „Wir haben den Jungs im Voraus klar gemacht, dass diese eine Woche ein anderer Urlaub ist als der Sommerurlaub nach der Saison.“

Erstmals mit der Mannschaft trainierten der deutsche Nationalspieler Plattenhardt und der Australier Leckie. Beide waren erst später in die Vorbereitung eingestiegen, hatten deshalb in der vergangenen Woche keinen Urlaub bekommen und mit Fitnesstrainer Hendrik Vieth arbeiten müssen. „Sie waren sehr fleißig“, lobte Dardai.

Nicht auf dem Trainingsplatz stand Trainersohn Palko Dardai, der unter Magen-Darm-Problemen leidet. Er werde wahrscheinlich am Dienstag wieder einsteigen, sagte sein Vater. Darüber hinaus fehlten weiterhin Sidney Friede (Sprunggelenksverletzung), Davie Selke (Lungen-Operation), Vladimir Darida (Knochenmarködem am Knie) und Peter Pekarik (Knieprobleme).

Am Samstag reist Hertha ins Trainingslager ins österreichische Schladming. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Berliner am 20. August in der ersten DFB-Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig, in der Liga geht es zum Auftakt am 25. August gegen den 1. FC Nürnberg.