Transfermarkt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hertha will Trainersöhne Covic und Dardai verleihen

Hertha BSC will die beiden Youngster Maurice Covic und Palko Dardai an andere Clubs ausleihen. Das kündigte Geschäftsführer Michael Preetz im „Kicker“ an.