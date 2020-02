Per Skjelbred wird Hertha BSC verlassen und nach Norwegen zurückkehren. Foto: Thomas Frey/dpa (Thomas Frey / dpa)

„Per ist mit dem Wunsch, in seine Heimat und zu seiner Familie zurückzukehren, auf uns zugekommen“, sagte Geschäftsführer Michael Preetz. „Wir legen einem verdienten Herthaner wie ihm selbstverständlich in einer solchen Situation keine Steine in den Weg.“

Skjelbred war im September 2013 vom Hamburger SV zu den Berlinern ausgeliehen worden und wechselte 2014/15 endgültig zur Hertha. „Mit der Rückkehr nach Norwegen zu meiner Familie schließt sich für mich persönlich jedoch auch ein Kreis“, sagte Skjelbred. „Bis dahin gebe ich bis zur letzten Sekunde natürlich wie immer alles für diesen Club.“ (dpa)