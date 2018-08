Ein Triumph mit Südkorea bei den Asienspielen würde Heung-Min Son den Wehrdienst ersparen. Foto: Frank Augstein/AP (dpa)

Son kann damit darauf hoffen, vom Wehrdienst in seiner Heimat befreit zu werden. Sollte Südkorea die Goldmedaille holen, würde ihm dieser erspart bleiben. Der Profi vom Premier-League-Club Tottenham Hotspur ist für das U23-Turnier als einer von drei erlaubten älteren Spielern pro Mannschaft von Nationaltrainer Kim Hakbum nominiert worden. Weil die Asienspiele kein offizielles FIFA-Turnier sind, hätte Tottenham die Freigabe verweigern können. Das hatte 2014 Sons damaliger Verein Bayer Leverkusen gemacht, deswegen hatte er den Titelgewinn seines Heimatlandes vor vier Jahren verpasst.

Son stand in der Viertelfinal-Partie gegen Usbekistan in der Startelf, ein Treffer gelang ihm aber nicht. Im Halbfinale und in einem möglichen Finale geht es für den 26-Jährigen dann auch um seine persönliche Zukunft. Der Wehrdienst dauert in Südkorea 21 Monate und müsste ohne Triumph bei den Asienspielen innerhalb der kommenden beiden Jahre angetreten werden. (dpa)