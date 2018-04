Hintergrund

Heynckes mit Königsklassen-Rekord: Elfter Sieg in Serie

Jupp Heynckes ist in der Champions League alleiniger Rekordhalter. Durch den elften Sieg in der Fußball-Königsklasse nacheinander liegt der 72-Jährige nun vor Louis van Gaal und Carlo Ancelotti. Der Niederländer und der Italiener gewannen jeweils zehnmal in Serie.