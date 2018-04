James Rodríguez ist auch als Schütze von Freistößen und Eckbällen ein wichtiger Erfolgsfaktor in München geworden. Foto: Torsten Silz (dpa)

Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler, den der FC Bayern München für zwei Jahre von Real Madrid mit einer Kaufoption ausgeliehen hat, geht natürlich besonders motiviert in das Hinspiel in München. „Unsere Zuschauer sind entzückt, wenn sie ihn Fußball spielen sehen“, sagte Heynckes in der Münchner Arena.

Der 26 Jahre alte Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 2014 ist unter Heynckes beim deutschen Rekordmeister förmlich aufgeblüht. „Er war ein bisschen niedergeschlagen, als ich kam“, erinnerte der Coach.

Der Mittelfeldspieler mit dem brillanten linken Fuß sei im Oktober 2017 nicht in Form und auch körperlich in einem schlechten guten Zustand gewesen. Jetzt aber sei alles anders. James vermittle den Eindruck, sich in München absolut wohl zu fühlen, sagte Heynckes.

„Er hat Fantasie, er ist fußballerisch top“, schwärmte der Coach, der sich mit James auf Spanisch verständigen kann. James ist auch als Schütze von Freistößen und Eckbällen ein wichtiger Erfolgsfaktor in München geworden. Er wird seinem Ex-Coach Zinedine Zidane beweisen wollen, dass er von ihm bei den Königlichen in Madrid verkannt wurde. (dpa)