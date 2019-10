Hoffenheims Ishak Belfodil fällt für das Spiel beim FC Bayern aus. Foto: Uwe Anspach/dpa (Uwe Anspach / dpa)

Der 27 Jahre alte Algerier ist nach einer Mandelentzündung noch immer zu geschwächt, um am Training teilnehmen zu können, wie der „Kicker“ berichtet. Auch der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric dürfte mit seinen Knieproblemen noch keine Option für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein. Offen ist derweil der Einsatz von Kapitän Kevin Vogt, der am Samstag gegen Gladbach (0:3) kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen fehlte. (dpa)