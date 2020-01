Jürgen Locadia verlor mit Hoffenheim auch das zweite Testspiel. Foto: Friso Gentsch/dpa (Friso Gentsch / dpa)

Gegen den Tabellenvorletzten der niederländischen Ehrendivision traf zunächst Jürgen Locadia (16. Minute) für die Kraichgauer. Tomas Necid per Elfmeter und Crysencio Summerville drehten die Partie mit ihren Toren.

Nachdem Stammkeeper Oliver Baumann wegen Kniebeschwerden vorzeitig aus Spanien abgereist ist, stand Stefan Drljaca aus der zweiten Mannschaft zwischen den Pfosten. Zum Einsatz kam der lange verletzte Schweizer Nationalspieler Steven Zuber. Zudem gab der israelische Neuzugang Munas Dabbur in der 59. Minute sein Debüt für die TSG.

Am Freitag fliegt die Mannschaft wieder nach Hause. Die erste Liga-Partie im neuen Jahr steht am 18. Januar gegen Eintracht Frankfurt an. (dpa)