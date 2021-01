David Raum (l) wechselt zur TSG 1899 Hoffenheim. Foto: Swen Pförtner/dpa (Swen Pförtner / dpa)

In der U21-Nationalmannschaft kam er im November 2020 erstmals zum Einsatz. Der gebürtige Nürnberger hatte bereits in der Saison 2017/18 20 Profieinsätze bei den Fürthern. Insgesamt kam Raum bisher auf 79 Pflichtspiele in der 2. Liga und im DFB-Pokal.

© dpa-infocom, dpa:210113-99-12041/2 (dpa)