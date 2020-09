Ermin Bicakcic (l) verletzte sich gegen die Bayern. Foto: Uwe Anspach/dpa (Uwe Anspach / dpa)

Der 30 Jahre alte Bosnier erlitt beim 4:1 gegen den FC Bayern einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Innenmeniskusriss, wie die TSG nach einer Arthroskopie mitteilte. „Das ist unglaublich traurig“, befand Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Bicakcic sei zuletzt „in einer herausragenden Verfassung“ gewesen. In den beiden bisherigen Bundesliga-Spielen in Köln (3:2) und gegen Bayern stand der Routinier jeweils in der Startelf des Teams von Trainer Sebastian Hoeneß.

Zur möglichen Ausfallzeit von Bicakcic machte die TSG keine Angaben. „Wir werden bei den anstehenden Aufgaben auch für Ermin fighten und selbstverständlich werden wir ihn mit allen Mitteln unterstützen, sodass er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann“, fügte Rosen an.

