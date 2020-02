Nach Verletzungspause

Hoffenheim-Torhüter Baumann vor Rückkehr

Stammkeeper Oliver Baumann steht vor der Rückkehr ins Tor bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der in der Winterpause am Meniskus operierte 29-Jährige ist vor dem Bundesliga-Spiel der Kraichgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg wieder einsatzfähig.