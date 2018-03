Neuer Trainer

Hoffnungsträger Titz ruft Neustart beim HSV aus

Als Trainer Nummer 3 ist Christian Titz die letzte Hoffnung, um den HSV doch noch vor dem Absturz in die 2. Liga zu bewahren. Und legt im Training gleich so richtig los. Uwe Seeler aber sagt, eigentlich sei es egal, wer auf der Bank sitzt. Er nimmt die Spieler in die Pflicht.