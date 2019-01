Nach Social-Media-Entgleisung

Hohe Bayern-Geldstrafe für Ribéry

Franck Ribéry muss für seine Social-Media-Beleidigungen eine hohe Geldstrafe zahlen. Das kündigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Sonntag im Trainingslager des FC Bayern München in Doha an.