Kritische Blicke des HSV-Trainerteams: Der schlechte Zustand des Platzes in Glücksburg macht die Arbeit mit den Spielern unmöglich. Foto: Frank Molter (dpa)

Der Fußball-Zweitligist war am Vortag an die Flensburger Förde gereist und trainierte erstmals am Montag auf dem Platz. Die Mannschaft kehrte am frühen Nachmittag nach Hamburg zurück und übte anschließend auf dem Platz neben dem Volksparkstadion. Derzeit werden Alternativen für ein Trainingslager gesucht. (dpa)