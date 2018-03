Bundesliga

HSV hofft auf Sieg gegen Mainz - BVB spielt beim Vizemeister

In der Bundesliga stehen am Samstag richtungweisende Spiele an. Mainz kann sich vom HSV distanzieren, Dortmund könnte einen Konkurrenten um die Champions-League-Ränge auf Abstand halten.