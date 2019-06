Seine HSV-Hymne "Hamburg, meine Perle" wird auf dem Prüfstand gestellt: Lotto King Karl. (Imago)

Die berühmte Stadion-Uhr des Hamburger SV hat endgültig ausgedient. Nach der verpassten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga wollen die Norddeutschen nicht mehr an ihre Vergangenheit als Dino des Oberhauses erinnert werden.

Deshalb soll nun der riesige Zeitmesser, der einst die Dauer der Erstliga-Zugehörigkeit des HSV anzeigte, demontiert werden. "Wir haben bereits zum Ende der vergangenen Saison entschieden, die Uhr abzubauen. Wir möchten uns in die Zukunft ausrichten. Dabei hilft der ständige Blick in den Rückspiegel nicht", sagte HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann der "Bild"-Zeitung (Mittwoch).

Das war's. Der Hamburger SV baut seine Stadionuhr ab. (Daniel Reinhardt/dpa)

Gehört die Hymne "Hamburg, meine Perle", die Kult-Sänger Lotto King Karl vor jedem Heimspiel hoch oben auf einem Kran über der Nordtribüne im Volksparkstadion spielt, auch bald der Vergangenheit an? Wenn es nach dem Supporters Club, der etwa 88.000 HSV-Mitglieder vertritt, ja. Abteilungsleiter Timo Horn kritisiert in einem Facebook-Post, dass es in „keiner Textstelle“ des Liedes um den HSV gehe, sondern vielmehr andere Vereine verhöhnt würden. Außerdem werde von Juventus Turin oder Rom geträumt und davon, dass es für Werder Bremen in Hamburg nichts zu holen gebe. "Bremen hat uns über Jahre abgehängt, hat uns am Ende immer geschlagen, wenn es darauf ankommt“, schreibt Horn auf Facebook.

Dass die Uhr abgebaut wird, begrüßt der Supporters-Abteilungsleiter. „Bei der Uhr machen wir jetzt den aus unserer Sicht richtigen Schritt und sie landet im Museum. Lasst uns nun in der nächsten Saison auch ein Lied über den HSV singen, wenn der Kran nach oben fährt. Gerne auch ohne Kran.“

Seit dem Abstieg aus der Bundesliga im Vorjahr zeigte die Uhr im Volksparkstadion die Zeitspanne seit der Gründung des Traditionsvereins am 29. September 1887 an. Nach einem Konzert von US-Popstar Pink am 8. Juli sollen Handwerker die Uhr aus der Tribünen-Verkleidung lösen, berichtet die "Bild".

Kult-Charakter hatte der Chronograph erlangt, weil er als Erinnerung daran diente, dass der HSV bis 2018 das letzte noch nie abgestiegene Gründungsmitglied der Bundesliga war. Nach exakt 54 Jahren, 261 Tagen, 00 Stunden, 36 Minuten und 02 Sekunden war dies am Ende der Vorsaison vorbei. (dpa/lni)

