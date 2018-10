Mats Hummels (M.) musste gegen Ajax ausgewechselt werden. Foto: Sven Hoppe (dpa)

Hummels hatte beim 1:1 gegen die Niederländer eine Kopfverletzung erlitten und war in der Nachspielzeit gegen Niklas Süle ausgewechselt worden. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt der seit drei Pflichtspielen sieglose deutsche Fußball-Rekordmeister in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach. (dpa)