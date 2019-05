Jochen Schneider wird das Relegations-Heimspiel seines Ex-Vereins live im Stadion verfolgen. Foto: Ina Fassbender (Ina Fassbender / dpa)

Er drücke dem VfB für die Relegation die Daumen, sagte der 48-Jährige vor dem letzten Bundesliga-Spieltag mit dem Heimspiel der Schalker gegen die Schwaben der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“: „Der VfB gehört in die Bundesliga - ohne Wenn und Aber“. Er wolle sich das Heimspiel in der Relegation am 23. Mai auch im Stadion anschauen.

Der frühere Sportdirektor des VfB Stuttgart war Ende Februar von RB Leipzig zu Schalke gewechselt und hatte dort die Nachfolge von Christian Heidel angetreten. Stuttgart steht vor dem Saisonabschluss auf Schalke als Tabellen-16. fest und kann nicht mehr direkt absteigen. Gegner in der Relegation ist entweder Union Berlin oder der SC Paderborn. (dpa)