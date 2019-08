Bleibt VfL-Kapitän: Der Franzose Josuha Guilavogui. Foto: Swen Pförtner (Swen Pförtner / dpa)

„Ich habe den Eindruck, dass er es hervorragend macht. Er wird in der Mannschaft akzeptiert und ist ein absoluter Leader in der Kabine und auf dem Platz“, sagte Glasner zur Begründung. Der 28 Jahre alte Guilavogui kam 2014 von Atletico Madrid nach Wolfsburg und verlängerte dort seinen Vertrag am Ende der vergangenen Saison vorzeitig bis 2023. (dpa)