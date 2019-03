Sichtlich emotional spricht der Journalist André Voigt am Mittwochabend nach dem Länderspiel in Wolfsburg in seine Smartphone-Kamera. Er sei so geschockt, sagt er, dass er seine Erlebnisse in einem Live-Video auf Facebook teilen wolle. In dem Video schildert Voigt, wie sich Zuschauer während des Spiels rassistisch geäußert hätten. Sie hätten vor allem den Nationalspieler Sané als "Nigger" beleidigt, und sich abwertend gegenüber anderen Nationalitäten ausgedrückt. Wörter wie "Bimbo" und "noch viel schlimmere Sachen" seien gefallen.

Als die Beleidigungen kein Ende nahmen, konfrontierte er die Personen mit ihren Äußerungen, erzählt der Journalist, der Chefredakteur des Basketballmagazins "Five" ist, weiter. Daraufhin hätten die Zuschauer mit Gegenfragen wie "Unsere Frauen werden vergewaltigt und das ist okay für einen wie dich?" reagiert.

Ab diesem Moment des Videos zeigt sich Voigt emotional und ihm stehen Tränen in den Augen. Das Schlimmste für ihn sei, dass sich niemand von den anderen Zuschauern auf seine Seite geschlagen habe. Eher im Gegenteil: Manche hätten sich den rassistischen Bemerkungen angeschlossen. Voigt erzählt, er habe selbst während der Konfrontation nicht ruhig bleiben können, er sei wütend geworden.

Nachdem das Video online ging, wurde es bis 16.45 Uhr am Donnerstag über 3000 Mal auf Facebook geteilt. Unter anderen auch auf der Facebookseite der Kneipe "Eisen" in Bremen. Am Donnerstagmittag schrieb Voigt auf Twitter und Facebook, er habe seine Nachrichten in den sozialen Netzwerken aufgrund von Hassbotschaften erst einmal deaktiviert.

Anfeindungen finden sich unter den Kommentaren auf Facebook, Voigt wurde nach eigenen Angaben in Nachrichten bedroht. Ein Facebook-User kommentierte unter dem Video: "Dieses Rumgezappel und Brillen richten. Nervös, weil du dich irgendwie durch deine ausgedachten Sätze hangeln musst?" Allerdings reagierten vor allem auf Twitter die meisten User positiv auf das Video, lobten Voigt für seine Zivilcourage und nahmen ihn in Schutz.

Am Donnerstag teilte André Voigt in einem Interview mit "Watson" mit, dass sich das DFB-Team bei ihm gemeldet habe. Sie baten ihn, mitzuteilen, wo genau die Personen saßen, damit dem Vorfall nachgegangen werden könne. Der Deutsche Fußball-Bund hat den rassistischen Vorfall "aufs Schärfste" verurteilt. "Der DFB spricht sich klar gegen jegliche Form von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt aus", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Die Polizei in Wolfsburg hat zudem Ermittlungen eingeleitet. Es habe mehrere Hinweise unter anderem vom Deutschen Fußball-Bund gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. "Wir prüfen das jetzt und stimmen die möglichen nächsten Schritte ab", ergänzte er.

Am Donnerstag ist übrigens der Tag gegen Rassismus. Zu diesem Anlass twitterten viele Fußballmannschaften wie das DFB-Team, Werder Bremen und der HSV zum Thema Toleranz und Vielfalt. Auch Parteien und Politiker äußerten sich in dem sozialen Netzwerk. Viele machten deutlich, dass jeder Tag ein Tag gegen Rassismus sei. (mit dpa)

+++Dieser Text wurde um 17.31 Uhr aktualisiert+++