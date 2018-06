Trainer Nagelsmann wird die TSG 1899 Hoffenheim nach der Saison 2018/19 verlassen. Foto: Uwe Anspach (dpa)

Trainer Julian Nagelsmann verlässt den Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim zum Ende der Saison 2018/19 und wechselt zu RB Leibzig. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Der 30-Jährige, der im Februar 2016 den Posten des Cheftrainers bei den Sinsheimern übernommen hatte, machte Gebrauch von einer Ausstiegsklausel. Der Kontrakt von Nagelsmann, der seit neun Jahren bei der TSG und seit fast zweieinhalb Jahren dort Chefcoach ist, lief ursprünglich noch bis Sommer 2021. Der 30-Jährige wechselt zum Ligakonkurrenten RB Leipzig und unterschreibt dort einen Vierjahresvertrag, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte.

„Es war mir wichtig früh für klare Verhältnisse zu sorgen“, wird Nagelsmann auf der Webseite vom TSG Hoffenheim zitiert. "Ich bin es der TSG und all ihren Mitarbeitern ebenso schuldig wie der Mannschaft und den Fans diese historische Spielzeit, in der wir zum ersten Mal in der Champions League antreten, nicht mit ständigen Mutmaßungen um meine Person und Zukunft zu belasten. Nun wissen alle, woran sie sind, und wir können uns professionell auf die anstehenden, schweren Aufgaben konzentrieren."

Die "Roten Bullen" sind nach dem Abgang von Ralph Hasenhüttl schon länger auf der Suche nach einem neuen Trainer. Wer in der nächsten Saison das Team trainiert ist derzeit noch unklar.

Nagelsmann war immer wieder mit anderen Clubs wie Bayern München, Borussia Dortmund und zuletzt auch Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Der 30-Jährige hatte die TSG in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga auf Platz drei und damit erstmals in der Vereinshistorie in die Champions League geführt. (par/dpa)