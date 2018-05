Serie A

Juventus Turin erneut italienischer Meister

Juventus Turin ist zum siebten Mal in Serie italienischer Fußball-Meister. Zum Titelgewinn am vorletzten Spieltag der Serie A genügte Juve ein 0:0 beim Champions-League-Halbfinalisten AS Rom.