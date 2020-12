Oliver Kahn will das Profil des FC Bayern München über den Fußball hinaus schärfen. Foto: Markus Scholz/dpa (Markus Scholz / dpa)

Der deutsche Rekordmeister habe aufgrund seiner Strahlkraft eine große Verantwortung. „Die Menschen wollen wissen, wofür wir neben dem sportlichen Erfolg stehen. Was bedeutet euch Nachhaltigkeit, was bedeutet euch Diversität? Das sind Themen, die in der Vergangenheit wichtig waren und die in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen werden“, sagte Kahn.

