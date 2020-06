Steht wohl vor einem Wechsel zu Botafogo Rio de Janeiro: Salomon Kalou. Foto: Andreas Gora/dpa (Andreas Gora / dpa)

Wie mehrere Medien unter Berufung auf das brasilianische Sportportal „globoesporte“ berichteten, steht der 34 Jahre alte Ivorer in Verhandlungen mit dem Erstligisten. Spekuliert wird über einen Vertrag über 18 Monate, nachdem der Kontrakt des Angreifers in Berlin am Dienstag endet.

Zur Hertha-Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia gehörte Kalou in den vergangenen Wochen schon nicht mehr. Anfang Mai war der ehemalige Profi des FC Chelsea mit einem Video auf Facebook aufgefallen, in dem er vor dem Re-Start der Bundesliga mehrfach gegen das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga verstoßen hatte. Der Hauptstadtclub suspendierte ihn daraufhin.

Kalou, der seit 2014 für die Berliner aktiv war und in 173 Spielen 53 Tore erzielte, hatte am Sonntag schon beim teaminternen Abschluss-Frühstück im Kabinentrakt gefehlt.

