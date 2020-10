Frankfurts David Abraham kehrt gegen Werder Brmeen in die Startelf zurück. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB (Soeren Stache / dpa)

Der 34 Jahre alte Abwehrspieler, der zuletzt wegen Schmerzen in der Kniekehle fehlte, ersetzt in der Partie am Samstag (15.30 Uhr) den angeschlagenen Tuta. Die Frankfurter streben im Duell mit den punktgleichen Bremern ihren dritten Saisonsieg an. „Wir möchten eine Reaktion zeigen auf das 0:5 in München und das Spiel unbedingt gewinnen“, betonte Hütter.

© dpa-infocom, dpa:201030-99-145769/2 (dpa)