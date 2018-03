Der 31 Jahre alte italienische Nationalspieler Davide Astori ist verstorben. (Reuters)

Der 31 Jahre alte Nationalspieler sei in der Stadt Udine gestorben, wo Florenz am Sonntag gegen den lokalen Club antreten sollte, teilte der AC Florenz mit. Das Spiel in der Serie A wurde abgesagt.

Italienische Medien berichteten, der Verteidiger habe womöglich einen Herzstillstand erlitten. (dpa)