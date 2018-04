Ehemaliger Nationalspieler

Kaspars Gorkss neuer Präsident von Lettlands Fußballverband

Kaspars Gorkss ist neuer Präsident des lettischen Fußballverbands (LFF). Der 36 Jahre alte Ex-Auswahlkapitän wurde am Freitag auf einem außerordentlichen Kongress in Riga für zwei Jahre an die Spitze gewählt. Gorkss setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch.