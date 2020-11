Union Berlin

Kein Weihnachtssingen in der Alten Försterei

Auch das Weihnachtssingen im Stadion An der Alten Försterei mit Tausenden Besuchern am Tag vor Heiligabend fällt in diesem Jahr aus. Das bestätigte der 1. FC Union Berlin in einer Mitteilung auf seiner Homepage.