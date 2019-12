Nach einem Bericht des Kickers hat RB Leipzig erneut Interesse an einer Verpflichtung von Monacos Henrichs. Foto: Cezaro De Luca/dpa (Cezaro De Luca / dpa)

Die Sachsen sollen ein Angebot für den 22 Jahre alten Defensivspieler beim französischen Erstligisten AS Monaco abgegeben haben, berichtete der „Kicker“. Henrichs ist auf beiden defensiven Außenbahnen und als zentraler Abwehrspieler einsetzbar.

Der frühere Leverkusener, der im Sommer 2018 die Bundesliga nach 62 Einsätzen für Bayer verließ, war schon einmal im Visier von RB. Damals allerdings ließen die Monegassen die Sachsen mit einer überhöhten Ablöseforderung abblitzen. Bei Monacos 3:0 am Samstag gegen den SC Amiens saß Henrichs 90 Minuten auf der Bank. Eine Auflösung seines bis 2023 gültigen Vertrages stehe im Raum.

Henrichs absolvierte bisher drei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Sein Debüt feierte er im Testspiel am 11. November 2016 beim 8:0 in San Marino. 2017 gewann er zusammen mit RB-Stürmer Timo Werner mit der DFB-Elf in Russland den Confed-Cup. (dpa)