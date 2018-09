Neuer Job

Kießling in Leverkusen „Referent Geschäftsführung Sport“

Für den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Stefan Kießling beginnt am 1. Oktober beim Bundesligisten Bayer Leverkusen die zweite Karriere. Am Montag tritt der frühere Bayer-Mittelstürmer seine Stelle als „Referent Geschäftsführung Sport“ an.