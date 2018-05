96-Präsident

Kind will Ausnahmeantrag zu 50+1 wieder aktivieren

Hannovers Präsident Martin Kind geht beim Thema 50+1-Regel erneut in die Offensive. In den kommenden Tagen will der 96-Boss seinen derzeit ruhenden Antrag auf Ausnahmegenehmigung von der gültigen Regelung wieder aktivieren.