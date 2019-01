Kürzlich gab er seinen Wechsel nach England bekannt, nun wird er gesucht: Emiliano Sala. (imago/PanoramiC)

Ein Passagierflugzeug mit mindestens zwei Menschen an Bord ist nahe der britischen Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Dabei hat sich der argentinische Fußballspieler Emiliano Sala in der Maschine befunden. Das bestätigte die französische Zivilluftfahrtbehörde. Demzufolge machte er sich auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitgeber nach England: Gerade erst war 28-jährige Stürmer vom französischen Ligue 1-Klub FC Nantes zu Cardiff City gewechselt.

Wie die Polizei von Guernsey in der Nacht zu Dienstag mitteilte, laufe zurzeit eine Suchaktion im Ärmelkanal. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen wurde sie allerdings in der Nacht abgebrochen und am Morgen wieder aufgenommen.

Pokalspiel von Ex-Klub vertagt

Nach Salas Verschwinden ist das Pokalspiel zwischen seinem Ex-Verein FC Nantes und Entente SSG vertagt worden. Eigentlich sollte das Spiel am Mittwochabend stattfinden, der französische Fußballverband führt es nun aber als "verschoben" auf. Nach Angaben der Sportzeitung "L'Équipe" soll das Spiel am Sonntag nachgeholt werden. (ico/dpa)