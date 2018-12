Ist mit dem FC Liverpool sehr erfolgreich: Trainer Jürgen Klopp. Foto: Nigel French/PA Wire (Nigel French / dpa)

„Es war klar, dass Lucien ein toller Trainer ist. Aber die Art und Weise war beeindruckend. Im Juli/August haben wir sicher die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, hoppla“, sagte der Trainer des englischen Spitzenreiters FC Liverpool in einem Interview der „Bild“-Zeitung.

Zum Vergleich der Situation von Bundesliga-Tabellenführer BVB und seines Clubs meinte er: „Sich mit Manchester City, Tottenham oder Arsenal auseinanderzusetzen oder nur - in Anführungsstrichen - die Bayern im Nacken zu haben, ist schon ein Unterschied.“

Mit Blick auf das Champions-League-Achtelfinale, in dem Liverpool auf die Münchner trifft, betonte er, dass er sich „auf das beste Bayern vorbereiten“ müsse: „Und das, was wir in den letzten zwei, drei Wochen vor der Winterpause gesehen haben, ist ja wieder ganz stark. Im Übrigen gäbe es nichts Schlimmeres als einen angeschossenen Löwen.“ (dpa)