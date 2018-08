Nachwuchstrainer

Klose freut sich über Sieg zum Einstand bei Bayerns U17

Miroslav Klose ist mit einem Sieg als Trainer der U17 des FC Bayern gestartet. In der ersten Partie der neuen Saison in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest gewannen die Münchner an ihrem Campus gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 (1:0).