Leipzigs Lukas Klostermann muss am linken Knie operiert werden. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

Wie lange der Abwehrspieler den Sachsen nicht zur Verfügung stehen wird, wurde nicht mitgeteilt. Klostermann hatte sich die Knieverletzung am vergangenen Samstag im Ligaspiel beim FC Augsburg (2:0) ohne Fremdeinwirkung zugezogen. Am Mittwoch steht nun der arthroskopische Eingriff im linken Knie an.



© dpa-infocom, dpa:201020-99-10869/2 (dpa)