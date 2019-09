Fußball-Bundesliga

Köln für das Derby in Bestbesetzung - Cordoba wieder fit

Der 1. FC Köln geht in personeller Bestbesetzung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in das Rhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach. „Wir sind komplett, alle sind gesund“, sagte FC-Coach Achim Beierlorzer.