Kölns Torjäger Simon Terodde jubelt nach seinem Treffer zum 3:1. Foto: Marius Becker (dpa)

Mit drei Toren in knapp einer Stunde hat Simon Terodde den 1. FC Köln auf den Spitzenplatz der 2. Fußball-Bundesliga geschossen.

Der 30 Jahre alte Angreifer erzielte beim 3:1 (1:1)-Sieg gegen Erzgebirge Aue alle Treffer (25./69./89. Minute) für den Bundesliga-Absteiger. „Dafür bin ich da, um die Dinger zu verwandeln“, sagte Terodde, der erstmals in dieser Saison in der Liga von Anfang an spielen durfte. Dabei schien die Tabellenführung für die SpVgg Greuther Fürth zum Greifen nahe.

Greuther Fürth hat eine 2:0-Führung verspielt. Foto: Daniel Karmann (dpa)

Jedoch wie schon bei der verpassten Pokal-Sensation gegen Borussia Dortmund kassierten die Franken auch fünf Tage später gegen den SC Paderborn ganz spät die Gegentore und mussten sich mit einem 2:2 (0:0) begnügen. Nach den Toren von Tobias Mohr (55.) und Daniel Keita-Ruel (84.) lag Fürth kurz vor Schluss eigentlich beruhigend vorne. Doch Paderborns Philipp Klement verkürzte (89.), in der Nachspielzeit traf Lukas Boeder (90.+1) für den Aufsteiger.

Mitaufsteiger 1. FC Magdeburg wartet derweil weiter auf den ersten Zweitliga-Sieg seiner Club-Historie. Gegen den FC Ingolstadt kam Magdeburg trotz eines 1:0-Führungstreffers durch Sonny Kittel (43.) nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Bereits am Freitagabend gelang dem VfL Bochum nach dem peinlichen Pokal-Erstrunden-Aus bei einem Viertligisten die Wiedergutmachung in der Liga. Die Bochumer besiegten den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) und feierten ihren zweiten Erfolg in Folge. In einem mäßigen Spiel sorgte Robert Tesche (54.) für den Heimerfolg. Auch Darmstadt 98 feierte zu Hause gegen den MSV Duisburg mit 3:0 (0:0) den zweiten Sieg in Serie. Duisburg und Sandhausen bleiben damit weiterhin als einzige Zweitligisten punktlos. Sandhausen rangiert in der Tabelle nur wegen eines mehr geschossenen Tores vor Schlusslicht Duisburg. (dpa)