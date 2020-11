Hat beim 1. FC Köln weiter die Rückedeckung der Führungsebene: Trainer Marcus Gisdol. Foto: Tom Weller/dpa (Tom Weller / dpa)

Club-Präsident Werner Wolf antwortete in einem Interview des „Express“ auf die Frage, ob Gisdol der richtige Trainer für den Verein sei: „Ja, das ist er.“ Der 1. FC Köln ist in dieser Spielzeit noch sieglos und steht mit lediglich drei Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, der eine Teilnahme an der Abstiegsrelegation bedeuten würde.

Wolf verspricht sich nach eigenen Worten eine Rückkehr zum Erfolg, indem Sportgeschäftsführer Horst Heldt eng mit dem Trainer zusammenarbeitet. Heldt begleite die tägliche Trainingsarbeit von Gisdol. „Er beobachtet seinen Umgang mit der Mannschaft und seine interne Wirkung“, sagte Wolf und fügte an: „Heldt ist absolut überzeugt von ihm. Und diese Einschätzung teilen sowohl Vorstand als auch Geschäftsführung.“

